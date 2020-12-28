شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بـ72 ساعة مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021.

يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة

شبورة ورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.