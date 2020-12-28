شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية والصحة تجهزان ترتيبات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسيق مستمر يجري بين وزراتي الداخلية والصحة، لتجهيز الترتيبات والإجراءات التى سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، طبقاً للمعايير التى حددتها وزارة الصحة، وفقاً لتأكيدات الحكومة على هذا الأمر، لا سيما بعد استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لترتيب كافة الأمور المتعلقة باللقاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.