محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أدلت شقيقة طالبة لقيت مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر.
وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.
وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.
وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.
وأمرت النيابة بتحريات المباحث وصرحت بدفن المجني عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر سحبتها عدة كيلو مترات.. تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.