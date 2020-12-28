إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس، من إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع في ميناء غرب بورسعيد التهرب من سداد الضرائب المستحقة .
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلي قطع غيار سيارات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط (11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) مخبأة داخل قطع غيار السيارات .
وجاري تقدير القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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