30 ديسمبر.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية داعش النزهة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع طرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة متهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمعروفة بخلية "داعش النزهة"، لجلسة 30 ديسمبر لاستكمال المداولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي، حسن عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد مصطفي. كانت أتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة المتهمين عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام،، بأنهما خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضم لها المتهم الثاني وحازوا المتهمين مواد مفرقعة ل تحقيق اغراض وأهداف الجماعة الارهابية المنضمين اليها والتي تعمل على تهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن من الداخلية والقوات المسلحة.

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