الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذي يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضي 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
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