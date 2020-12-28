رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالعام الجديد ويعاهده على بذل مزيد من الجهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.
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