إصابة المحامي والإعلامي خالد أبوبكر بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بفيروس كورونا وربنا يشفينا جميعا". وذكرت مصادر مقربة من "أبوبكر" أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم لأعراض الفيروس وفق برتوكول العلاج. يأتي هذا فيما أعلنت الإعلامية دينا عبدالكريم، أمس، تعافيها من فيروس كورونا.

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