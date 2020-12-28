8 يناير.. المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الفرنسي الدكتور تيري دو بيري لعلاج أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من (8 - 11 / 1 / 2021). وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م). يتم التواصل عبر رقم الخط الساخن 16221، أو الموقع الإلكتروني الرسمي "اضغط هنا".

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