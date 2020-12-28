"مش رامي".. بيج رامي يكشف اسمه الحقيقي وسبب تقديمه بهذا اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف ممدوح السبيعي، بطل مستر أولمبيا 2020، عن سبب تسميته باسم "بيج رامي". وقال السبيعي، في تصريحات تلفزيونية، إن اسمه الحقيقي ممدوح السبيعي وليس رامي السبيعي، قائلا: "أنا من بلد أرياف دايما بينادونا باسمين وإحنا صغيرين".

وتابع: "أنا اسمي ممدوح بس الناس كلها بتناديني رامي، أول ما سافرت أمريكا بعد الاحتراف علشان أنا (هيفي) وزن ثقيل، قاموا قايلين بيج رامي، فبقيت بيج رامي".

وأضاف: "ليا خال اسمه ممدوح، ووالدي مكنش موجود وقتها كان بيسافر فاتسميت ممدوح".

وحصل ممدوح السبيعي على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير، فيل هيث، وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.