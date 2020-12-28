الفرصة الأخيرة.. 3 أيام على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

3 أيام تفصلنا عن نهاية المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة للمواطنين من راغبي التصالح في مخالفات البناء لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وذلك من أجل تقنين الأوضاع للمخالفات البنائية الخاصة بهم.

وبحسب قرار الحكومة الأخير أول ديسمبر بمد فترة التصالح تكون المهلة الحالية هي الأخيرة ولا يجوز للحكومة المد بعدها وفقا للقانون، وتنتهي هذه المهلة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صرح بأن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

