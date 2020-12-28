شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: سبب تأخر وصول اللقاح الصيني وشروط البناء وتفاصيل إيداع طفل المرور مؤسسة عقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأحد، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

مصيرعقد بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير بطولة كأس العالم لكرة اليد الذي كان من المفترض إقامته في مصر خلال هذا العام في ظل وجود الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيعقد في موعده.

وأضاف «سعد» خلال مداخلته في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال هذه البطولة لم يسبق تطبيقها في أي بطولة أخرى قبل ذلك».

وأوضح «المشاركين في هذه البطولة تحديدًا سيكونوا منعزلين تمامًا عن الجميع، وسيتم تأمين دخول اللاعبين وخروجهم بشكل محكم كما لن يتم السماح بالدخول لأي مواطن للفنادق محل إقامة الفرق المشاركة بما في ذلك الصحفيين، فضلًا عن تحركهم الذي سيكون بحساب وبواسطة أتوبيسات مجهزة».

سبب تأخر وصول باقي جرعات اللقاح الصيني

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وصول باقي جرعات اللقاح الصيني تأخر عدة أيام لأسباب لوجستية تخص الشركة الصينية التي تنتظر الإعلان عن الخطة القومية لتنظيم اللقاحات في الصين أولًا.

وأضاف «وصول النصف مليون جرعة المتبقية سيتم في خلال الأيام القليلة المقبلة، وستعلن وزارة الصحة عن خطتها وجدول توزيع اللقاحات فور وصوله».

وأشار نادر سعد إلى أن الدولة تتفاوض مع ثلاث شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا على استيراد مثل اللقاح الصيني سينوفارم ولقاح استرازينيكا البريطاني ولقاح فايزر الأمريكي، وسيتم الإعلان عن نتائج المفاوضات بعد تحديد كميات ومواعيد التسليم.

موعد طرح شروط البناء الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة خلال يناير المقبل.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، «قانون التصالح صمم من أجل احتواء أكبر قدر من المواطنين داخل منظومة القانون وليس من أجل العقاب».

وأوضح «سيتم غلق باب التصالح بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقًا للمادة التي حددها مجلس الوزراء» مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل المفات التي تم تقديمها.

تفاصيل إيداع «طفل المرور» في مؤسسة عقابية

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إن المحكمة قرررت إيداع الطفل أحمد أبوالمجد المعروف إعلاميًا بـ «طفل المرور» في دار رعاية لمدة مفتوحة في تهمة حيازة المخدرات والتنمر واستعراض القوة.

وأضاف «عثمان» في مداخلته في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «وفقًا للمادة 101 في قانون الطفل فالطفل لم يتعدى الـ 15 عام وبالتالي لا يحُبس، وستم إيداعه في الدار على أن يتم تقديم تقرير عن سلوك الطفل للمحكمة من قبل إدارة الدار كل شهرين على الأكثر، وبناءً عليه تقرر المحكمة إنهاء التدبير أو تبديله بتبير آخر.

وأوضح «وفقًا لقانون الطفل يراعى أن يكون الإيداع لأطول فترة ممكنة»، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تلجأ للحكم بالإيداع إلا إذا كان الاختيار الأخير أمامها.

وعن شراكاء «طفل المرور» في الواقعة فأوضح صبري عثمان أنه حُكم عليهم بالحبس شهر عن تهمة التنمر وسنة في تهمة حيازة المخدرات من أجل التعاطي بالإضافة إلى غرامة قدرها 10000 جنيه، وغرامة 20000 في تهمة استعراض القوة، و50000 جنيه في تهمة التعدي على المارة.