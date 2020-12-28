شكرا لقرائتكم خبر عن 23 متقدمًا لمسابقة «الست دي أمي» في مدارس التربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت اللجنة الخاصة بمسابقة «الست دي أمي»، اليوم الاثنين، التي نظمتها ادارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لطلاب مدارس التربية الخاصة، عدد 23 قصة للاشتراك في المسابقة، وجاري اختيار أصحاب القصص الفائزة لتكريمها.

وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم أن اللجنة استقبلت جميع أصحاب القصص المتقدمة للفوز باللقب، حيث تم لقائهم للاختبار الشخصي للوقوف على مدى استيفاء شروط المسابقة، ومدى أحقية كل منهم في الفوز في المسابقة، وأن اللجنة أعدت تقريرها بنتائج المقابلة الشخصية وسيتم عرضه على المحافظ لاقرار أصحاب القصص الفائزة في المسابقة وتكريمها.

وأعلنت أن المسابقة تستهدف تعظيم دور الأم لرعاية أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، واعتراف الابن المعاق بدورها في رعايته ودعمه وتشجيعه على مواصلة الحياة، مشيرة إلى أن التقدم للمسابقة كان في إدارة التربية الخاصة بمقر مديرية التربية والتعليم في العريش اعتبارًا من يوم 13 ديسمبر الجاري، حتى تمت المقابلة الشخصية لأصحاب القصص اليوم، وأنها تقام تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف فريق العمل بإدارة التربية الخاصة.

وأضافت أن من شروط المسابقة، أن تكون الأم لديها أكثر من طالب معاق ومسجل في مدارس التربية الخاصة، أن تكون الأم فوق سن الأربعين وأن تكون على قدر من المعرفة وعلى دراية بالأحداث الجارية وتتقبل الإعاقة، أن يكون لها دورا بارزا في إعالة ورعاية أبنائها، على أن يرفق بالطلب بحث حالة من المدرسة معتمد ويدعم موقف الأسرة، ويفضل الأم التي تشجع أبنائها على التعليم والاشتراك في المسابقات والأنشطة التربوية.

مما يذكر أن لجنة التحكيم في المسابقة برئاسة وكيل الوزارة، وبعضوية كل من: مدير إدارة التربية الخاصة، موجهي الإعاقة، منسق الأنشطة بالتربية الخاصة، وموجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.