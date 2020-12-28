شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر بلا غرقى» تبدأ أولى فعاليتها من مدرسة بالإسكندرية (تفاصيل المبادرة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المبادرة الرئاسية «مصر بلا غرقى»، تفعيل أولى نشاطاتها على الأرض تحت شعار «حياتك غالية.. بنحافظ عليها»، من مدرسة محمد زهران في الاسكندرية، أمس بعقد ندوة توعوية لتثقيف الطلاب بالإسعافات الاولية التي يتم تقديمها للغريق.

وتستهدف المبادرة الرئاسية التي يجري تفعيلها لأول مرة من محافظة الإسكندرية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية ووزارتى الشباب والرياضة والدفاع، المحافظات المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر، وتم البدء بالإسكندرية كأولى المحافظة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بهدف التوعية بالقواعد الأساسية للإنقاذ وتقليل معدلات الغرق، ونشر ثقافة الغوص والإنقاذ لدى الطلاب باعتبارهم يشكلون شريحة عريضة من مرتادي الشواطئ.

وعقد مجمع مدارس محمد زهران الرسمية، التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، أولى الندوات التثقيفية للتوعية بالإسعافات الاولية وخطر الغرق، حيث تناولت الندوة إرشادات ونصائح عامة ضمن فعاليات مبادرة مصر بلا غرقى، واستعراض نصائح لسلامة المواطنين من الغرق، والتعرف على اعلام الشواطِئ والنقاط التي تتضمن التحذير من خطورة الأماكن الوعرة والخطرة والتيارات البحرية والبالوعات المائية مثل شاطئ النخيل، وكيفية النجاة من التيار الساحب والاسعافات الاولية للغريق.

وحضر الندوة الأولى للمبادرة في الإسكندرية، الدكتورة همت ابو كيلة، مدير عام ادارة شرق، والعقيد دكتور خالد سمير مندوب وزارة الدفاع في المبادرة، والدكتور حازم الروبى منسق عام المبادرة، وكابتن نبيل الشاذلي مؤسس الانقاذ بالوطن العربى، والدكتور أحمد عثمان مشرف الإسعاف بالإسكندرية، وقيادات الادارة.

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)

"مصر بلا غرقى" تبدأ محطتها الأولى للتوعية بالإسعافات الأولية لغرقى الشواطئ من مدرسة بالإسكندرية (صور)