شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» ينفي إصابة 20 من طاقم التمريض والعاملين في المستشفى بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، ما نشر بشأن إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل التي أجريت لهم إيجابية المسحة.

وقال المدير التنفيذى للمستشفيات، في بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها، الإثنين، إن ما نشر غير صحيح وعار تماما عن الصحة، حيث لم يثبت إصابة 20 فردا من العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم منح أي عامل أو فرد من التمريض إجازة عارضة للراحة فور شعوره بأي أعراض للبرد، وذلك كنوع من الإجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظا على سلامة العاملين داخل المستشفى.

وأكد «عيسوي»، انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية، واستقبال المرضى بالعيادات بشكل منتظم، وتواجد كافة الأطباء، مضيفا أن الخدمة الصحية لم تتوقف يوما واحدا داخل المستشفى، رغم أعمال التطوير التي شهدها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.