شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النقابة العامة للبترول: توقعات بتخفيض أسعار الغاز الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إن تحديد أسعار الوقود سواء بالزيادة أو بالثبات أو بالنقصان لا يتم عن طريق وزارة البترول فقط، موضحا أن هناك لجنة تضم وزارات المالية والصناعة بجانب وزارة البترول.

وأضاف «داوود» خلال استضافته مع الإعلامية رشاد مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن آلية تحديد أسعار البترول تتم عن طريق لجنة شكلها وزير البترول الفترة الماضية بجانب لجنة من اتحاد المستثمرين للتنسيق فيما بينهم حول مطالب المستثمرين، مضيفا أن المستثمرين طالبوا بخفض أسعار الغاز لكي ينافسوا في السوق الداخلية والخارجية.

وتوقع أن تصدر اللجنة خلال الفترة المقبلة قرارا بتثبيت أسعار الغاز أو خفضها.