شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. برنامج «العباقرة» في مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة ينطلق قطار العباقرة للتنافس بين مدارس شمال سيناء في تقليد يعد الأول من نوعه للتنافس بين الطلاب وحثهم على التفوق، حيث بدأت ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم برئاسة مروة عبدالعزيز سالم مدير الإدارة في تنفيذ برنامج العباقرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة عبير أنور مدير عام الادارة العامة الموهوبين بالوزارة وبدعم من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وخالد البربرى وكيل المديرية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم آدم مسؤول متابعة الموهوبين بالمديرية في تصريحات صحفية، الإثنين، إن قطار سباق العباقرة يتم تنفيذه بين مدارس الثانوية العامة؛ حيث بدأ بالتنافس الشديد بين طلاب مدارس: الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، الشهيد علاء الريس الثانوية بنات، الشهيد عماد الدين أيوب الثانوية بنين، وآل أبوسلمة الثانوية بنين بالعريش، وذلك بحضور فريق عمل ادارة الموهوبين بالمديرية والادارة التعليمية بالعريش ومديرى المدارس المشاركة ومسئولى الأنشطة والموهوبين بها.

وأشار إلى استمرار البرنامج ليشمل كل مدارس التعليم الثانوى العام، حيث تتم التصفية بينهم بنظام النقاط لحين انتهاء البرنامج وتحديد المدرسة الفائزة لتكريمها والطلاب الفائزين، حيث يقوم بالتحكيم مجموعة من الموجهين والمعلمين الخبراء في كافة المواد الدراسية والتخصصات.