شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال تعقيم المنشآت العامة والشوارع لمجابهة كورونا بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية، والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وفى هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بتعقيم وتطهير عدد من دواوين الوحدات المحلية والمدارس ومواقف السيارات، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامه المواطنين، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق، بحمله لرش وتطهير وتعقيم عدد من المنشآت الخدمية والمدارس والشوارع بنطاق الحي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوي وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.