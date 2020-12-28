شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نصائح «الأرصاد» للمسافرين خلال رأس السنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الدكتورة إيمان راشد، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة استقرار الطقس على كافة الأنحاء على مدار هذا الأسبوع، محذرة في الوقت ذاته من الشبورة المائية.

وأوضحت راشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستكون عند المعدلات الطبيعية وتتراوح بين 21 إلى 22 درجة مع سطوع أشعة الشمس على مدار اليوم، مضيفة أن درجات الحرارة ستنخفض مع دخول ساعات الليل لتصل إلى 11 درجة بانخفاض أكثر من 10 درجات عن العظمى.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية بدأت تكون كثيفة على الطرق خاصة على الطرق السريعة والزراعية وعلى مناطق مختلفة من الجمهورية والسواحل الشمالية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شبورة أكثر كثافة بداية من الساعة الخامسة فجرا حتى التاسعة صباحًا.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المسافِرين خلال عطلة رأس السنة بالسفر بعد الساعة التاسعة صباحًا.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار ستكون خفيفة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من السواحل الشمالية لكنها غير مؤثرة.