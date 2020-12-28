شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه تحذيرًا بشأن تدخين الشيشة في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان من تدخين الشيشة في المنازل، مؤكدة خطورتها على الصحة العامة للشخص.

وأوضحت «الصحة»، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع «فيسبوك»، أن شرب الشيشة في المنازل ليس آمنا، مضيفة أنها تعرض مدخنها لنفس أضرار شربها في الأماكن العامة.

ونوهت الوزارة بأن تدخين الشيشة في المنازل يعرض جميع من في المنزل إلى قدر أكبر من التدخين غير المباشر.

في وقت سابق، أوضحت الصحة المصرية أنه يجب عدم تدخين الشيشة أو تبادل تدخينها مع الآخرين خلال جائحة فيروس كورونا و«إلى الأبد»، وقالت في بيانها: «خطر انتقال عدوى كوفيد-19 من خلال تدخين الشيشة مرتفع.. كل جزء فيها قد يكون مصدرا للعدوى بالفيروس».