شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون المصري يحيي الذكرى السابعة لرحيل ممدوح الليثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، احتفالية خاصة في الذكرى السابعة لرحيل عملاق الدراما السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي، والتي توافق الأول من يناير 2021.

ويقدم التليفزيون المصري والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والإذاعة المصرية احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من أعمال سينمائية ودرامية رائعة وإشرافه على إنتاج المسلسلات الدرامية للتليفزيون المصري عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج بماسبيرو.

ويحل الإعلامي عمرو الليثي، نجل الراحل ممدوح الليثي، ضيفا على الإعلامي محمد السماحى ببرنامجه «الليلة»، على شاشة الفضائية المصرية، الأربعاء 30 ديسمبر الساعة 9 مساءً، ليتحدث عن أهم المحطات في حياة والده وأعماله.

كما تعرض قناة نايل سينما حلقة خاصة من برنامج «نجم اليوم» الساعة العاشرة مساءً عما قدمه ممدوح الليثي من أعمال سينمائية رائعة كاتباً أو منتجاً أو رئيسا لقطاع الانتاج ورئيسا لجهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تعرض الساعة 11.30 الفيلم العربي «أنا لا أكذب ولكنى أتجمل»، سيناريو ممدوح الليثي، عن قصة إاحسان عبدالقدوس.

كما تعرض قناة نايل دراما بعض الأعمال والمسلسلات الدرامية التي قدمها الراحل الكبير، وتخصص القناتان الأولى والثانية بالتليفزيون المصري حلقات خاصة من برامجها طوال الأسبوع عن أعمال الراحل ممدوح الليثي في الذكرى السابعة لرحيله.

كما تقدم الإذاعة المصرية احتفالية خاصة وبعض اللقاءات النادرة لعملاق الدراما المصرية وأبرز أعماله الإذاعية والتليفزيونية وأيضا لقاءات مع نجوم الإذاعة وذكرياتهم مع السيناريست الكبير ممدوح الليثي.

ويذكر أن التليفزيون المصري قام بتكريم ممدوح الليثي، بإطلاق اسمه على استديو 10 بماسبيرو، وهو من أهم وأعرق الاستديوهات بماسبيرو الذي شهد تصوير أهم الأعمال الدرامية.

ويذكر أن ممدوح الليثي أنتج روائع التليفزيون المصري التي أصبحت علامات في تاريخ الدراما، منها المال والبنون، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان، وضمير أبلة حكمت، وعمر بن عبدالعزيز، وأرابيسك، وألف ليلة وليلة، والمسحراتى، والفوازير.

شغل الليثي العديد من المناصب، مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.

أنتج في عهد الليثي عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، أصبحت من كنوز الدراما المصرية، وتحقق نسب مشاهدة عالية رغم عرضها مئات المرات، عبر الفضائيات المصرية والعربية.

ممدوح الليثي

ممدوح الليثي