شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دمياط: تخصيص مقرين لتوزيع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط إنه تم تخصيص مقرين لتوفير لقاحات كورونا على مستوي المحافظة، وهم مركز حضري قسم أول بالشرباصي بمدينة دمياط، ومركز مبارك الطبي بمدينة دمياط الجديدة.
لافتا في تصريحات خاصة للمصري اليوم، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واعداد الفرق المكلفه لهذه المهمة .
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