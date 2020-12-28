شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السويسرية إلى مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية Swiss International Air lines القادمة من جنيف، وكان على متنها ١٢٦ راكبا.
حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.
وكذا التنسيق لإنهاء إجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr التي يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم إلى مدينة الغردقة.
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