شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات بنها وكفر شكر لموجة كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر، لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، يرافقه الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير بها، موجها مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، كما صرح مسؤول المستشفى بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل، وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين، ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا، ووجه المحافظ بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح أن المستشفى سيتم تجهيزه بأفضل الأجهزة الطبية، وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها سيكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما سيضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.