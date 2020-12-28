شكرا لقرائتكم خبر عن غلق قاعات أفراح ومصادرة 85 شيشة في حملات تفتيشية لمواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية من حملاتها التفتيشية والرقابية على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، برئاسة المركز، أسفرت الحملة عن غلق مقاه مخالفة بقرى المهدية والإحسانية، كما تم المرور على الوحدات المحلية بمنزل حيان والمحمودية، مما أسفر عن تحرير ٣ محاضر لمقاه مخالفة وتمت مصادرة 13 شيشة، كما تم تحرير 200 محضر حالة إشغالات من الشارع العام، وضبط 46 حالة إشغال أخرى، كما تم تحرير 14 محضر إشغال طريق بقري المهدية ومنزل حيان والمحمودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملة على قاعات الأفراح بنطاق المركز، تم من خلالها فض ٢ فرح وتشميع قاعات بطريق الأحرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بغلق ٢ مقهي بطريق بردين الزقازيق، وتم التحفظ على ٧٢ شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.