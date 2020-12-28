شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى الشائعات المنتشرة بشأن رفع أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"

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