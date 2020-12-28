شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق العلمين الصحراوى بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق العلمين الصحراوى بعد تلاشي الشبورة المائية، وسط تواجد الخدمات المرورية منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بالطرق السريعة، وطالبت سائقي السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.