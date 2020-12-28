شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تتوقع استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، محذرة من انخفاض واضح في الرؤية على الطرق خاصة القريبة من الزراعة والمسطحات المائية، والتي وصلت إلى أقل من 500 متر على مدينة برج العرب ، داعية قائدى المركبات إلى ضرورة توخى الحذر الشديد.

وعن أسباب تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، قالت إيمان شاكر في مداخلة للتليفزيون المصري، إن استقرار الأحوال الجوية والذى يصاحبه مرتفع جوى تتكون الشبورة المائية في الجو نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة في الجو وقربها من طبقات الأرض.

وتوقعت وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على بعض مناطق السواح الشمالية.