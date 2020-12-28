شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتجاوز مليونين و644 ألف إصابة فى القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء لتتجاوز عدد الإصابات اليوم الاثنين 2 مليون 644 ألف 112 إصابة، وتوفى 62 ألف و366 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالفيروس، وتماثل للشفاء 2 مليون و212 ألف 975 شخص، وفق الاتحاد الأفريقي.

وسجلت دول جنوب أفريقيا أعلى معدل للإصابات لتصل إلى مليون و 115 ألف و311 إصابة، تليها شمال أفريقيا 901 الف 164 إصابة، وشرق أفريقيا 317 و489 إصابة، وغرب أفريقيا 237 ألفا و73 إصابة، ووسط أفريقيا 70 ألفا و77 إصابة.

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) أجرت استطلاع بالشراكة مع مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) أن الغالبية السائدة (79٪ في المتوسط) ) من المستجيبين في إفريقيا سيأخذون لقاح COVID-19 إذا تم اعتباره آمنًا وفعالًا.

وتم إجراء الاستطلاع بين أغسطس وديسمبر 2020، حيث أجرى الاستطلاع مقابلات مع أكثر من 15000 بالغ ، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق، في 15 دولة أفريقية: بوركينا فاسو ، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الجابون، كينيا، ملاوي، المغرب، النيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والسودان وتونس وأوغندا.

وتُظهر البيانات المأخوذة من المسح اختلافات كبيرة في الاستعداد عبر البلدان وعبر المناطق الخمس في القارة ، من 94٪ و 93٪ على التوالي في إثيوبيا والنيجر إلى 65٪ و 59٪ على التوالي ، في السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. .