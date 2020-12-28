بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة المائية.
كانت المتابعة الميدانية، رصدت شبورة مائية أعلى الطرق السريعة، وحرصًا على حياة المواطنين، وتم إغلاق طريق العلمين الصحراوي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
وفى وقت لاحق ورد إخطار من الخدمات الميدانية لغرفة عمليات المرور بتحسن الأحوال الجوية، وأمر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، بإعادة فتح الطرق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتهم وللحد من الحوادث.
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