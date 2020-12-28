وزير النقل يعلن دخول برج إشارات أبو حماد للسكك الحديدية الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن دخول برج إشارات أبو حماد الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها/ بورسعيد بطول ٢١٤ كم،ويتم تنفيذ المشروع حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بإدخال النظام الإلكتروني الحديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يتكون من 21 برجًا رئيسيًا و19 برجًا ثانويًا و 88 مزلقانًا، وأن برج أبو حماد يتحكم في 27 سيمافور ضوئي وثلاث مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًا و20 موتور تحويلة.

وأضاف بأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث بما يسمح بزيادة عدد الرحلات في اليوم ، ويضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وإدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.