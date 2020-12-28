التعليم: مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 ديسمبر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020. جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.

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