شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بهدف الحماية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، بحيث تغطي الأنف والفم جيدا. وقالت وزارة الصحة والسكان: تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا لتساعد في حمايتك من فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض فيروس كورونا المستجد مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزم التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع الآخرين وتطهير اليد.

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