شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تقدم نصائح للمواطنين لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعض النصائح لتوفير الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك وكيفية الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها بدون استفادة وهى كما يلى: - شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدرا كبيرا من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول. - الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر؛ بسبب شاشة عرض البيانات. - جهاز راوتر الإنترنت: يستهلك الراوتر كهرباء؛ بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر. - فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت إلا أنها تكون فى وضع الاستعداد، وبالتالى تستهلك كهرباء.

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