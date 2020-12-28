شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق طريق «القصير - قفط» لليوم الثالث لإزالة آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الثالث، واصلت مدينة القصير بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر وإدارة المرور إغلاق طريق القصير- قفط بسبب تعرصه للسيول بعدة مناطق مساء السبت الماضي، حيث تتواصل أعمال إزالة آثار السيول وتراكمات الرمال والاحجار وترميم المناطق التي تعرضت للنحر بجوانب الطريق.
كان طريق القصير- قفط تعرض للسيول والامطار الغزيرة مساء السبت الماضي وتم اغلاقه وانقاذ ركاب 10 سيارات، كما غلق طريق القصير- سفاجا وتم إعادة فتحه، الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية.
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