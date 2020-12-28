شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يتابع رش وتطهير القرى لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد المهندس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حمله موسعه بقري المركز لرش وتعقيم وتطهير الابنيه الحكوميه والمدارس ورش الشوارع. وقال هيكل إنه يتابع بنفسه حملات التطهير والتعقيم للابنيه والمصالح الحكومية بمدينة سيدي سالم وقراها، مطالبا المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. من جهته، تابع اسماعيل عامر، رئيس قرية منشأة عباس، عملية الرش والتعقيم لابنية وشوارع القريه، مطالبا المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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