شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتايع تطهير المدارس والمصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حمله موسعه بقري ومدينة دسوق لمواجهة كورونا بالرش والتطهير لأبنية المصالح الحكوميه والمدارس. وشهدت شوارع مركز ومدينة دسوق فجرا بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال رش وتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورش المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات اعمال النظافة الصباحية والمسائية واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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