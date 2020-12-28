شكرا لقرائتكم خبر عن آخر بدر فى 2020 يودع السنة غدا ولمعان القمر يبلغ 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد غدا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر اكتمال بدر القمر.

وكشف تادرس، أن اكتمال بدر القمر الذى يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو بدر الليالى الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس .

وتابع: سيبدو القمر بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير 2021، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون اجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون 30 ديسمبر، حيث يبلغ لمعان القمر بنسبة 100% .