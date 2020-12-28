كورونا في 24 ساعة| 1226 إصابة وتفاصيل الإجراءات الجديدة.. وإلغاء كل الاحتفالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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إسرائيل تفرض إغلاقًا شبه تام للمرة الثالثة لمواجهة تفشي كورونا