7 معلومات عن المسرح المكشوف لوزارة الرى بأسوان.. أبرزها يتسع 2500 فرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الموارد المائية والري من تحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى المركز الثقافى الإفريقي، بالإضافة إلى بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الإفريقي بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة . وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات لا تعرفها عن المسرح المكشوف بالمركز الثقافة الافريقى بأسوان 1- المسرح المكشوف يعد أحد المكونات الخارجية للمركز الثقافي الإفريقى "متحف النيل" . 2- المركز مقام على مساحة إجمالية قدرها 15 الف متر مربع منها 3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات. 3-استخدم في بناؤه خامات البيئة الاسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف. 4- المسرح يتسع لـ 2500 فرد باعتباره أعلى مكان يستوعب هذه السعة بالمنطقة. 5-يطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل. 6- تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان. 7- يعتبر حاليا قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية بالمحافظة.

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