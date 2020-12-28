شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان شوهت الإسلام وحرفت مفاهيمه من أجل مصالحها".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإخوان شوهت دين الإسلام وحرفت مفاهيمه من أجل مصالحها وكشف فكرها واجب دينى"، هذا ما أكده هشام النجار الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، قائلا:" كشف فكر الإخوان هو واجب ديني لان جماعة الإخوان شوهت دين الإسلام العظيم وحرفت مفاهيمه وقامت بتسيسها بغرض مصلحتها في السلطة ولخدمة مطامعها الدنيوية".

وأضاف "النجار" :"لاشك في أن تصحيح تلك الأفكار وفضح ما فعلته جماعة الإخوان بالدين الإسلامي هو واجب ديني وشرعي لتبرئة دين الإسلام من تلك التشوهات وإظهاره على حقيقته كدين إنسانى راقى يدعو للخير والبر والسلام".

وأوضح أن كشف فكر الإخوان هو واجب وطنى لأن جماعة الإخوان هى أساس وذروة الخيانة الوطنية منذ تأسيسها إلى اليوم وكل ممارساتها ومواقفها أضرت بالمصالح الوطنية وخدمات أعداء مصر منذ محاولات اغتيال الرئيس عبد الناصر وإسقاط حكمه لصالح الإنجليز وحتى محاولات اسقاط حكم الرئيس السيسي لصالح الأتراك وأعداء الدولة".

وتابع:"ومن يتتبع في مسيرة هذه الجماعة الإرهابية فى خدمة الأعداء وأهداف القوى الخارجية الطامعة والمتربصة بمصر يجد أنها أكبر كيان تنظيمى فى العالم ارتكب خيانات ضد وطن ما على مدار التاريخ فهي لم تترك جهة ولا دولة ولا كيان ولا جهاز مخابرات أجنبية يريد الاضرار بمصر الا وعملت لحسابه، ولذلك ففضح هذه الجماعة وكشف جرائمها وبيان حقيقتها للناس وللشباب هو من أوجب الواجبات الوطنية.