شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يختصر محور الوفاء والأمل الوقت والمسافة من مدينة نصر لطريق السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع محور الوفاء والأمل، ليربط بين مدينة نصر وطريقى السويس والدائرى، حيث يمر المحور بعزبة الهجانة بمسار خطوط الضغط العالى، وتزيل أجهزة المحافظة العقارات والعشش الموجودة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة بطول 2 كم ويتم توفير وحدات سكنية بديلة ملائمة للسكان.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن محور الوفاء والأمل، الجديد، الجارى تنفيذه شرق القاهرة لتقليل الوقت والمسافة للانتقال من مدينة نصر لطريقى السويس والدائرى..

1. يربط المحور الجديد مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى.

2. يبدأ من محور مصطفى النحاس بداية من المنطقة الحرة الاستثمارية .

3. يمر أسفل بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات ثم داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

4. طول المحور 8 كم غرض 37 مترا.

5. يحقق السيولة المرورية ويختصر الطريق.

6. يتم تنفيذه باتجاهين "ذهاب وعودة" من مدينة نصر لطريق السويس.

7. تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

8. أزالت محافظة القاهرة التعارضات بمسار المحور وعوضت الأهالى بـ1411 وحدة سكنية.

9. المحور يمر بطول 2 كم داخل عزبة الهجانة.

10. تم إزالة 516 عقار بمسار المحور بمنطقة عزبة الهجانة.