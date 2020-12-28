شكرا لقرائتكم خبر عن للتقديم على "منح الدراسات العليا للمهنيين".. تعرف على الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وفقا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، والتي تأتي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتي هذه المنح بهدف الحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، كما ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنحة محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية

وتقبل الإدارة العامة للبعثات المقترحات وملفات المرشحين للمنح اعتباراً من يوم 1نوفمبر2020 وحتى 3 يناير 2021، ثم يتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

ويستعرض ”الخليج 365” المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وهي: -

نموذج الخاص بالمرشحين معتمد ومختوم + 5 نسخ مصورة (Hard Copy) + نسخة (Word file) + نسخة (Pdf).

خطاب تفويض المنسق معتمد ومختوم، على أن يشمل الخطاب البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني – رقم الموبايل.

صورة من الإعلان الداخلي للمؤسسة معتمد ومختوم.

كشف بأسماء المتقدمين بالإعلان الداخلي مختوم من السلطة التنفيذية بالمؤسسة.

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من المؤسسة (باللغة العربية)، وفقا للنموذج الموجود بالإعلان الخاص بالبرنامج على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات و يمكن تحميله من هنا

خطاب ترشيح معتمد ومختوم من المؤسسة(باللغة العربية والإنجليزية).

السيرة الذاتية معتمدة ومختومة من المؤسسة (باللغة العربية والإنجليزية).

الشهادات الحاصل عليها (بكالوريوس/ ليسانس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه) مع شهادات تقديرات السنوات الدراسية للبكالوريوس أو الليسانس فقط (باللغة الإنجليزية).

الشهادة الأصلية بالمستوى اللغوي (IELTS)أو (TOEFL IBT)على أن تكون سارية وصالحة (الصلاحية بحد أقصى عامين من تاريخ إجراء الاختبار).

خطاب قبول مبدئي من الجامعة المستضيفة أو مراسلات مع الجامعات عبر البريد الإلكتروني، سواء من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك حسب نوع كل منحة.

صورة من جواز سفر المتقدم موضح به الوظيفة الحالية، على أن يكون ساري حتى انتهاء المنحة، وصورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور (باللغة العربية).

خطة بحث معتمدة ومختومة من المؤسسة (باللغة الإنجليزية).

أما فيما يتعلق بالعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، يضاف إلى المستندات العامة، المستندات الآتية:

(بالنسبة للمؤسسة): خطاب تعريفي بالمؤسسة موضح به طبيعة عملها والكثافة العمالية وتاريخ إنشاءها ومدى مساهمتها في الاقتصاد القومي المصري، على أن يكون معتمد ومختوم بختم المؤسسة.

(بالنسبة للمرشحين): برنت تأمين قطاع خاص لكل مرشح.