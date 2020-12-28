شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية منتجى البطاطس: خسائر المزارعين بسبب زيادة المساحة المنزرعة عن الحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب أحمد الشربيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن خسائر مزارعي البطاطس هذا العام تصل إلى 5 مليار جنيه، حيث يباع الكيلو في الحقل بأقل من جنيه، وهو ما يعني ان الفدان لا يحقق الا 10 الاف جنيه مبيعاً فقط، ويخسر 40 الف جنيه اذا ما حسبنا تكلفت الفدان والتي تصل الى 50 الف جنيه، مضيفاً ان ما يحدث هذا العام "خراب بيوت".

وأوضح في تصريحات صحفية: أن سبب خسائر المزارعين هذا العام يعود إلى إغراق البلاد بتقاوي البطاطس المستورده التي بلغت 136 الف طن رغم ان حاجتنا للزراعة لا تزيد عن 100 الف طن، وهو ما تسبب في زيادة المساحة المنزرعة للزراعة في موسم العام الحالي، عن الحد المطلوب.

وأكد أن مصر تنتج سنوياً 5 مليون طن من البطاطس، تستهلك المصانع منها مليون طن في انتاج البطاطس الشبيس، ونستهلك محلياً 2.5 مليون طن ويتم تصدير مليون طن، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في انتاج التقاوي.

وأعدت الجمعية العامة للبطاطس مذكره لإرسالها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء" أصيب قطاع البطاطس في مصر والمنتجين هذا العام بنكسة أو إن صدق القول ضربه "ساحقه ماحقه حارقه خارقه" نظراً لإنهيار سعر المحصول نتيجه زياده العرض عن الطلب نتيجه بعض السياسات الخاطئه التي سوف نعرضها علي حضرتك لاحقا وحقق فدان البطاطس خساره تتراوح من 30000 الي 40000 جنيها".

أوضحت المذكرة أن الخسائر التي لحقت بالمزارعين هذا العام قد تؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعه البطاطس الصيفي العام القادم واحتمال تكرار أزمه 2018 الشهيره عقب إنهيار الأسعار عام 2017".

وعن الحلول اكدت المذكرة ضرورة دراسة إمكانية صرف إعانه لكل مزارع تتراوح مابين 5000 الي 10000 جنيها عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، ودراسه توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد او بفائده (5%؜ ) قدره 30000 جنيها لكل فدان بطاطس العام القادم حتي يتمكن المزارعين من الزراعه العام القادم لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام.

وعن الحل الدائم قال إنه يجب تشكيل اللجنه العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقاً من عام 1970 حتي عام 1994 برئاسه وزير الزراعة وعضويه وزير التموين ووزير التجاره الخارجية والرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعةبمجلس النواب وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبه للإستهلاك المحلي والمصانع والتصدير وبناءاً عليه يتم تحديد الكميات المستورده من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاه حتي يتحقق للمزارع المصرى الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمه.