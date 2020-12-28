الحكم في محاكمة المتهمين بخلية "داعش النزهة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الإثنين، حكمها على متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الأول عبدالله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسي، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.