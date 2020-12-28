روائي يطالب بمنح جائزة "ساويرس" للكاتب الراحل بهاء عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - دعا الروائي وجدي الكومي، جميع الروائيين المتقدمين للمنافسة على جائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الكتاب، إلى الانسحاب من المنافسة، لمنح الجائزة إلى اسم الدكتور بهاء عبدالمجيد، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا.

وقال الكومي في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع كل اقتراب لإعلان جايزة ساويرس.. كنت بدعي أنا وزوجتي أني أخد الجايزة، النهاردة بعد ما شوفت بوست لياسين بهاء عبدالمجيد بدعي من كل قلبي إن بهاء ياخد جايزة كبار الكتاب اللي كان متقدم لها".

وأضاف: "منقدرش نفرض حاجة على حد ولا نقدر نحرج جهة ما لكننا نقدر نتوجه برجاء كل كاتب حي بينافس بهاء في الجايزة دي ممكن ينالها السنة الجاية لما يتقدم لها، لكن الدورة دي والجايزة دي هتسعد قلبين.. وهتخلي الولاد فخورين بأبوهم في منامه الأخير، وهتسعد روح بهاء قطعًا".

وتعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 16 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.​

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