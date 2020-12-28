شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشهد فيها البلاد طقس مائل للدفء نهاراً وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وسلاسل البحر الأحمر ورياح معتدلة على كافة الأنحاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة بفرصة سقوط ( 30 % تقريباً ) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية « 21– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12» .

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كثيفة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 11»، الوجه البحرى «21 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 12»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «23 – 09»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاربعاء أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري و شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية كثيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 11»، الوجه البحرى «20 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 09»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .