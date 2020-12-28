شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات.. ورفع السيارات المتهالكة في الدقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع الاشغالات من شارع مستشفي الصدر بمرافقة قوة من قسم شرطة العمرانية وشرطه المرافق بالحي، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما واصل مركز ومدينه منشاه القناطر مجهوداته ضد اشغال الطريق بشن حمله اسفرت عن مصادرات تم إيداعها مخازن المدينه وتحرير عدد 5 مخالفه اشغال.

وفي الهرم، تم غلق سنتر ماستر للدروس الخصوصيه تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار التصدي لمراكز الدروس الخصوصيه ضمن اتخاذ الاجراءات الاحترازيه لمجابهه فيروس كورونا.

كما تم غلق سنتر للدروس الخصوصية مخالف للقانون بشارع الجزيره من شارع المريوطيه فيصل ومصادره محتوياته وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

ونسقت حملة حي الدقي مع الاداره العامه لمرور الجيزه لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة ومنها بشارع امتداد نادي الصيد وش محي الدين ابو العز، وتم ايداع السيارات في جراج حي الدقي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.