الارشيف / أخبار مصر

بدء أعمال رصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر في أوسيم

0 نشر
ولاء نبيل 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة أعمال رفع تالف الرصف القديم بالطريق الرئيسي بالكوم الأحمر بدايةً من المزلقان كوبري الكوم الأحمر مروراً بقرية شنباري وحتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم، ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول {4800م} تقريباً، ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بمركز ومدينة أوسيم.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليماته بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف، والتأكيد على سرعة الإنتهاء منها في الموعد المحدد لها.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    132,541

  • تعافي

    110,015

  • وفيات

    7,405

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا