شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة أعمال رفع تالف الرصف القديم بالطريق الرئيسي بالكوم الأحمر بدايةً من المزلقان كوبري الكوم الأحمر مروراً بقرية شنباري وحتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم، ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول {4800م} تقريباً، ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بمركز ومدينة أوسيم.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليماته بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف، والتأكيد على سرعة الإنتهاء منها في الموعد المحدد لها.