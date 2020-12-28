شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات النيل المتخصصة تعلن خريطة الاحتفال برأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قنوات النيل المتخصصة برأس السنه الميلادية، الخميس المقبل، حيث تعرض قناة نايل دراما حلقة خاصة برأس السنه الميلادية وتستيضف المطرب حسن فؤاد ومجموعة من الاغاني الخاصة بهذة المناسبة وتهاني النجوم.

‏كما تحتفل قناة نايل لايف من خلال تطويع برامجها ( نهارك سعيد –مطبخ لايف –برنامج اولاد حارتنا –ميوزك بوكس –ممنوع الاقتراب ) وحلقة خاصة عن رأس السنه الميلادية. وتعرض القناة الفيلم العربي عسكرفي المعسكر، مسرحيه حزمنى يا.

كما تقدم قناة نايل سينما برنامج غاوي افلام ويستضيف البرنامج الفنان كريم عبدالعزيز، كما تعرض القناة الفيلم العربى حالة حب، الفيلم العربى صباح الخير يا زوجتى العزيزة.‏

وتعرض قناة نايل سبورت حصاد لجميع الاحداث الرياضية التي تمت خلال العام الرياضي 2020، وتحتفل القناة الثقافية باذاعة حفل للمطرب كاظم الساهر.

وتقدم قناة ماسبيرو زمان حلقة خاصة من (هذا المساء) وحلقة استثنائية عن رأس السنه الميلادية إلى جانب تهاني النجوم واذاعة الاغاني الخاصة بهذة المناسبة.

وتعرض قناة العائلة الفيلم العربى الرجل الذي عطس، وتطويع برامجها للاحتفال برأس السنة واذاعة اغاني خاصة بالمناسبة. تعرض نايل كوميدي الفيلم الاجنبي Star for Christmas، الفيلم العربي غبي منه فيه، مسرحية واحد مجنون واثنين ليمون.